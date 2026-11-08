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Politică

Steagul UE şi cel al Poloniei, coborâte în bernă la Parlamentul European

f Scris de florin răvdan
Steagul UE şi cel al Poloniei, coborâte în bernă la Parlamentul European
Aosom
Preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunţat coborârea în bernă a steagului Poloniei, dar şi al celui al Uniunii Europene, după atacul armat din Cracovia.

Sursa: Dcnews

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