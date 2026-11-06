„România ar trebui să aibă o direcție clară pe zona de politică externă în care să-și urmărească interesul național. Acesta ar fi primul lucru”, spune Ștefan Avrămescu, deputat AUR. The post Ștefan Avrămescu: AUR are „relații foarte bune” cu partidul lui Netanyahu/ Ar trebui „să nu mai stăm cu capul plecat” în fața UE chiar de fiecare dată/ În SUA, după midterms, „nu cred că se vor schimba lucrurile radical” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗