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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ștefan Avrămescu, despre intrarea Ponta, PACE sau PUSL pe culoarul suveranist: O încercare de a sparge AUR și electoratul/ Nu cred că AUR ar trebui să fie subiectul celor ce-și doresc succesul mișcării suveraniste

r Scris de rami cristescu
Ștefan Avrămescu, despre intrarea Ponta, PACE sau PUSL pe culoarul suveranist: O încercare de a sparge AUR și electoratul/ Nu cred că AUR ar trebui să fie subiectul celor ce-și doresc succesul mișcării suveraniste
Aosom
Ștefan Avrămescu nu a vrut să nominalizeze cine sunt cei ce încearcă să rupă curentul suveranist și AUR. „Mi-e greu să indic pe cineva anume, dar vedem că apar tot felul de cazuri în ultima perioadă care duc la atacuri la adresa AUR, care aduc o stare din aceasta de lumină negativă asupra AUR.” The post Ștefan Avrămescu, despre intrarea Ponta, PACE sau PUSL pe culoarul suveranist: O încercare de a sparge AUR și electoratul/ Nu cred că AUR ar trebui să fie subiectul celor ce-și doresc succesul mișcării suveraniste appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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