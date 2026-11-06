Ștefan Avrămescu nu a vrut să nominalizeze cine sunt cei ce încearcă să rupă curentul suveranist și AUR. „Mi-e greu să indic pe cineva anume, dar vedem că apar tot felul de cazuri în ultima perioadă care duc la atacuri la adresa AUR, care aduc o stare din aceasta de lumină negativă asupra AUR.” The post Ștefan Avrămescu, despre intrarea Ponta, PACE sau PUSL pe culoarul suveranist: O încercare de a sparge AUR și electoratul/ Nu cred că AUR ar trebui să fie subiectul celor ce-și doresc succesul mișcării suveraniste appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗