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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Stephen Miller va deveni noul șef de cabinet al lui Donald Trump la Casa Albă

L Scris de Laura Buciu
Stephen Miller va deveni noul șef de cabinet al lui Donald Trump la Casa Albă
Aosom
Trump a confirmat plecarea din funcie a actualului ef de cabinet, Susie Wiles, potrivit The Guardian.
Potrivit anunului lui Donald Trump, Susie Wiles va renuna la funcie luni, iar Stephen Miller îi … [+2296 chars]

Sursa: mediafax.ro

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