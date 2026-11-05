„Știu că mulți se vor supăra pe mine”. Ioana Dogioiu îl laudă deschis pe Marian Neacșu

Ioana Dogioiu, jurnalista care a fost purtătoarea de cuvânt a Guvernului Bolojan, l-a lăudat pe social-democratul Marian Neacșu, despre care susține că „era partea profesionistă” a reprezentanților PSD la ședințele fostei coaliții de guvernare. Vorbind despre perioada în care participa la ședințele coaliției PSD-PNL-UDMR-USR, Dogioiu a declarat, joi, la Europa FM, că Marian Neacșu „este …

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