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Politică

Străinii, chemați să lucreze în România. Ministerul Muncii a găsit 370 de ”meserii” deficitare

c Scris de claudia marcu
Străinii, chemați să lucreze în România. Ministerul Muncii a găsit 370 de ”meserii” deficitare
Aosom
Ministerul Muncii a elaborat o nouă listă a ocupațiilor deficitare din România, pentru străinii care vin să lucreze în țara noastră. Printre cele 370 de ”meserii” pentru care patronii nu găsesc angajați se numără bucătar, coafor, casier, conducător troleibuz, contabil, croitor, electrician și mecanic auto, faianțar, precum și instalator. În același timp, muncitorii străini pot […]

Sursa: National - Ziarul National

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