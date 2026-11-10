Străinii, chemați să lucreze în România. Ministerul Muncii a găsit 370 de ”meserii” deficitare

Ministerul Muncii a elaborat o nouă listă a ocupațiilor deficitare din România, pentru străinii care vin să lucreze în țara noastră. Printre cele 370 de ”meserii” pentru care patronii nu găsesc angajați se numără bucătar, coafor, casier, conducător troleibuz, contabil, croitor, electrician și mecanic auto, faianțar, precum și instalator. În același timp, muncitorii străini pot […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗