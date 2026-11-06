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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Strategia Naţională Anticorupţie, în consultare publică. Ministrul Radu Marinescu a anunţat domeniile prioritare

f Scris de florin răvdan
Strategia Naţională Anticorupţie, în consultare publică. Ministrul Radu Marinescu a anunţat domeniile prioritare
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Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a anunţat semnarea proiectului de HG care pune aprobarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2026-2030 în consultare publică.

Sursa: Dcnews

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