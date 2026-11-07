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Politică

Studenții UBB, revoltați după tăierea a 121,5 milioane de lei din bugetul Educației! „Problemele studenților nu reprezintă o preocupare reală a Guvernului”

m Scris de mădălina ivan(
Studenții UBB, revoltați după tăierea a 121,5 milioane de lei din bugetul Educației! „Problemele studenților nu reprezintă o preocupare reală a Guvernului”
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OSUBB Cluj-Napoca critică Guvernul după ce bugetul Ministerului Educației și Cercetării a fost redus cu 121,5 milioane de lei. Aceștia acuză Guvernul că nu a explicat clar de unde vor fi tăiați banii și că educația rămâne o prioritate doar la nivel de declarații.

Sursa: Monitorul Cluj

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