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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Studiu: Depopularea orașelor și satelor din Europa de Est alimentează radicalizarea politică

i Scris de iulian moşneagu
Studiu: Depopularea orașelor și satelor din Europa de Est alimentează radicalizarea politică
Aosom
Depopularea localităților și retragerea sprijinului din partea statului contribuie la radicalizarea politică în Europa de Est, potrivit unei cercetări realizate de Universitatea Oxford.

Sursa: Mediafax Ro

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