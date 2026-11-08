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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

SUA a anunțat că vrea să blocheze și toate rutele terestre spre Iran, care a reacționat imediat

g Scris de george sîrbu
SUA a anunțat că vrea să blocheze și toate rutele terestre spre Iran, care a reacționat imediat
Aosom
Armata americană a anunțat că intenționează să înființeze un grup de lucru cu scopul de a bloca rutele terestre care duc în Iran, pe care, potrivit acesteia, sunt transportate arme și mărfuri ilegale, transmite AFP. Statele Unite, care impun deja sancțiuni economice severe asupra Iranului, supun, de asemenea, porturile iraniene unui blocaj maritim în cadrul …

Sursa: Hotnews

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