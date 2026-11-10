SUA ar putea construi o bază militară permanentă în Polonia. Pentagonul a dat undă verde, dar decizia finală îi aparține lui Trump

Pentagonul și-a exprimat acordul de principiu pentru înființarea unei baze militare americane permanente în Polonia, însă decizia finală urmează să fie luată de Casa Albă în luna decembrie. Anunțul a fost făcut marți, 10 noiembrie, de ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, după o întâlnire cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth, relatează publicația ucraineană Evropeiska Pravda, citând postul polonez RMF24.

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