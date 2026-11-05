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Politică

SUA au dominat cândva oceanele lumii. Xi Jinping schimbă echilibrul de putere în favoarea Chinei

v Scris de viorica marin
SUA au dominat cândva oceanele lumii. Xi Jinping schimbă echilibrul de putere în favoarea Chinei
Aosom
China, devenită o superputere în industria construcțiilor navale, desfășoară una dintre cele mai ample extinderi ale flotei militare din istoria modernă pe timp de pace.

Sursa: Adevarul

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