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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

SUA avertizează Irakul cu un posibil atac de amploare asupra Iranului

m Scris de mihai cistelican
SUA avertizează Irakul cu un posibil atac de amploare asupra Iranului
Aosom
Statele Unite au informat Bagdadul despre posibilitatea lansării unei operațiuni militare de amploare în interiorul Iranului .

Sursa: Stiri Pe Surse

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