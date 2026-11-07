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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

SUA avertizează Irakul cu un posibil atac de amploare asupra Iranului. Washingtonul cere închiderea frontierelor

a Scris de alexandra-valentina dumitru
SUA avertizează Irakul cu un posibil atac de amploare asupra Iranului. Washingtonul cere închiderea frontierelor
Aosom
Statele Unite au informat Bagdadul despre posibilitatea lansării unei operațiuni militare de amploare în interiorul Iranului și au avertizat că orice intervenție sau acțiune de represalii din partea facțiunilor irakiene va avea consecințe.

Sursa: Mediafax Ro

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