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Politică

SUA evacuează aeronave militare de la o a doua bază britanică, din cauza unei amenințări din partea Iranului

g Scris de george traicu
SUA evacuează aeronave militare de la o a doua bază britanică, din cauza unei amenințări din partea Iranului
Aosom
Statele Unite au retras aeronave militare de la o bază din Regatul Unit, ca urmare a unei amenințări din partea Iranului.

Sursa: Stiri Pe Surse

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