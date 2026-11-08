 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

SUA își extind presiunea asupra Iranului: după blocada navală, Washingtonul vizează și rutele comerciale terestre

v Scris de veronica andrei
SUA își extind presiunea asupra Iranului: după blocada navală, Washingtonul vizează și rutele comerciale terestre
Aosom
Armata americană a înființat un grup operativ pentru a limita transporturile de armament și de alte materiale supuse sancțiunilor către Iran, inclusiv prin Marea Caspică. Teheranul susține însă că inițiativa nu va reuși să provoace colapsul economiei iraniene.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech