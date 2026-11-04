SUA la doi ani: alegerile de la jumătatea mandatului și anticorpii unei democrații care nu-și lasă puterea nesupravegheată

În vara lui 1787, în sala închisă a Convenției de la Philadelphia, delegații se certau pe o singură cifră: cât să dureze mandatul primei camere a Congresului. Elbridge Gerry avertiza că oamenii din Noua Anglie nu vor renunța niciodată la alegerile anuale. Alexander Hamilton voia trei ani. James Madison socotea alegerile anuale greu de organizat într-o țară atât de întinsă.

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