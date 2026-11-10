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Politică

SUA observă o tendință puternică de încheiere a războiului din Ucraina. Trump: „Ambele părți sunt obosite de luptă”

ș Scris de ștefan borcea
SUA observă o tendință puternică de încheiere a războiului din Ucraina. Trump: „Ambele părți sunt obosite de luptă”
Aosom
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că Washingtonul observă o „înclinaţie foarte puternică” către încetarea războiului Rusiei în Ucraina şi că ambele părţi sunt „obosite de luptă”, relatează Reuters.

Sursa: Adevarul

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