 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

SUA oferă 20 de milioane de dolari pentru informaţii despre programul nuclear iranian

m Scris de mediafax
SUA oferă 20 de milioane de dolari pentru informaţii despre programul nuclear iranian
Aosom
SUA oferă până la 20 de milioane de dolari şi posibilitatea relocării pentru informaţii despre programul nuclear iranian, inclusiv instalaţii, echipamente şi cercetători.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech