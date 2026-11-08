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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

SUA oferă o recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru informații despre programul nuclear al Iranului. Ce vor să afle americanii

v Scris de vlad ionescu
SUA oferă o recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru informații despre programul nuclear al Iranului. Ce vor să afle americanii
Aosom
Statele Unite sunt dispuse să plătească până la 20 de milioane de dolari persoanelor care oferă informații despre programul nuclear iranian. Autoritățile americane promit inclusiv posibilitatea relocării celor care furnizează date relevante despre instalațiile nucleare, echipamentele sau persoanele implicate în activitățile Teheranului.

Sursa: Ziare

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