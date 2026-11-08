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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

SUA pregătesc blocarea rutelor terestre către Iran. Armata americană vrea să-i limiteze „finanțarea terorismului”

a Scris de aura trif
SUA pregătesc blocarea rutelor terestre către Iran. Armata americană vrea să-i limiteze „finanțarea terorismului”
Aosom
Armata americană a anunţat că prevede crearea unui grup de lucru în vederea blocării rutelor terestre spre Iran, pe unde sunt transportate, potrivit ei, arme şi mărfuri ilegale, relatează France Presse.

Sursa: Stirile Pro.tv

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