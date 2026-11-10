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Politică

SUA și-au evacuat avioanele dintr-o bază militară britanică, din motive de securitate

i Scris de ioan-radu gava
SUA și-au evacuat avioanele dintr-o bază militară britanică, din motive de securitate
Aosom
SUA au evacuat aeronave de la baza RAF Mildenhall din Marea Britanie și au ridicat nivelul de alertă la cod Charlie, în urma unei amenințări atribuite Iranului.

Sursa: Dcnews

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