SUA și Iranul, fără progrese către un acord de pace. Trump discută cu premierul Qatarului despre oprirea conflictului

Donald Trump se întâlnește luni, la Washington, cu premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, în cadrul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului cu Iranul. Qatarul joacă un rol central de mediator între Washington și Teheran, însă perspectivele unui acord rămân incerte. Administrația americană a respins în repetate rânduri propunerea Iranului de încetare a conflictului, în timp ce atacurile asupra infrastructurii și navelor din regiunea Golfului continuă, arată Reuters.

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