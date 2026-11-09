 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

SUA și Iranul, fără progrese către un acord de pace. Trump discută cu premierul Qatarului despre oprirea conflictului

c Scris de claudia ariton
SUA și Iranul, fără progrese către un acord de pace. Trump discută cu premierul Qatarului despre oprirea conflictului
Aosom
Donald Trump se întâlnește luni, la Washington, cu premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, în cadrul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului cu Iranul. Qatarul joacă un rol central de mediator între Washington și Teheran, însă perspectivele unui acord rămân incerte. Administrația americană a respins în repetate rânduri propunerea Iranului de încetare a conflictului, în timp ce atacurile asupra infrastructurii și navelor din regiunea Golfului continuă, arată Reuters.

Sursa: Digi24

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech