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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

SUA vor să includă Rusia într-o nouă arhitectură de securitate a Europei. Propunerea lui Kushner surprinde liderii europeni

v Scris de vlad dobrea
SUA vor să includă Rusia într-o nouă arhitectură de securitate a Europei. Propunerea lui Kushner surprinde liderii europeni
Aosom
Jared Kushner, emisar special al președintelui SUA și ginerele lui Donald Trump, a propus ca Consiliul Rusia-NATO să fie folosit drept model pentru o nouă arhitectură de securitate în Europa.

Sursa: Stirile Pro.tv

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