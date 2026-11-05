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Politică

Suedia reintroduce controalele la frontierele interne pentru șase luni. Guvernul invocă amenințările hibride

c Scris de claudia ariton
Suedia reintroduce controalele la frontierele interne pentru șase luni. Guvernul invocă amenințările hibride
Aosom
Suedia va reintroduce de joia viitoare, 12 noiembrie, controale la frontiere pentru o perioadă de şase luni pe baza unei evaluări privind existenţa unei ameninţări serioase la adresa ordinii publice şi a securităţii interne, a anunţat joi guvernul suedez într-un comunicat, transmite Reuters.

Sursa: Digi24

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