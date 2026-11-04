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Politică

Summitul crucial pentru războiul din Ucraina: Xi Jinping, Putin și Trump negociază cea mai importantă întâlnire a anului. China confirmă discuțiile

c Scris de cristina stancu
Summitul crucial pentru războiul din Ucraina: Xi Jinping, Putin și Trump negociază cea mai importantă întâlnire a anului. China confirmă discuțiile
Aosom
Autoritățile chineze au confirmat că poartă discuții privind organizarea unei întâlniri la nivel înalt între președintele Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, în marja summitului APEC programat să aibă loc în această lună în orașul chinez Shenzhen.

Sursa: Adevarul

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