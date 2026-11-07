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Politică

„Sunt niște derbedei!” Viceprimarul Dan Tarcea, atac la adresa clujenilor cu carduri false de handicap pentru parcare

a Scris de anca mureşan
„Sunt niște derbedei!” Viceprimarul Dan Tarcea, atac la adresa clujenilor cu carduri false de handicap pentru parcare
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Viceprimarul Dan Tarcea a lansat un avertisment dur în cadrul ședinței Consiliului Local, acuzând fraudă în sistemul cardurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități.

Sursa: Ziua De Cluj

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