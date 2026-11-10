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Politică

„Suntem ținuți captivi. Avem 15 ani”. Copii recrutați să ucidă, prinși în capcana celor mai de temut grupări mafiote din Franța

r Scris de raul nețoiu
„Suntem ținuți captivi. Avem 15 ani”. Copii recrutați să ucidă, prinși în capcana celor mai de temut grupări mafiote din Franța
Aosom
Combinația dintre cultura mediteraneeană, arta stradală și muzica hip-hop a ajutat Marsilia să devină o importantă destinație turistică, însă dincolo de centrul orașului se află o lume extrem de periculoasă. Cartierele sărace din al doilea cel mai mare oraș din Franța, în care nici măcar poliția nu poate intra cu ușurință, sunt controlate de bande de traficanți de droguri, ce ademenesc tineri vulnerabili pe care îi prind în capcana drogurilor, a violenței și exploatării, arată o investigație BBC.

Sursa: Digi24

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