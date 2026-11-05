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Politică

Surpriză după acordul Trump-Putin. Două petroliere cu motorină rusească, care se duceau în SUA, și-au schimbat traseul. Companiile ezită să cumpere

t Scris de tiberiu vasile
Surpriză după acordul Trump-Putin. Două petroliere cu motorină rusească, care se duceau în SUA, și-au schimbat traseul. Companiile ezită să cumpere
Aosom
Două petroliere care transportau motorină rusească spre SUA și-au schimbat traseul, după ce comaniile au ezitat să cumpere.

Sursa: Dcnews

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