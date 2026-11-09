SURSE Avertisment dur pentru miniștrii PSD. Claudiu Manda: „S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”

Miniștrii PSD sunt puși sub presiune de conducerea partidului, după ce social-democrații au stabilit termene clare pentru îndeplinirea unor obiective și respectarea deciziilor interne. Claudiu Manda le-ar fi transmis un avertisment colegilor din Guvern, precizând că răbdarea partidului nu este nelimitată și că unii dintre miniștri ar putea pierde funcțiile înainte de Crăciun dacă nu își schimbă atitudinea.

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