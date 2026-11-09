 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

SURSE Avertisment dur pentru miniștrii PSD. Claudiu Manda: „S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”

r Scris de realitatea.net
SURSE Avertisment dur pentru miniștrii PSD. Claudiu Manda: „S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”
Aosom
Miniștrii PSD sunt puși sub presiune de conducerea partidului, după ce social-democrații au stabilit termene clare pentru îndeplinirea unor obiective și respectarea deciziilor interne. Claudiu Manda le-ar fi transmis un avertisment colegilor din Guvern, precizând că răbdarea partidului nu este nelimitată și că unii dintre miniștri ar putea pierde funcțiile înainte de Crăciun dacă nu își schimbă atitudinea.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech