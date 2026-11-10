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Politică

SURSE Mărturia unui general SIE în rezervă aruncă în aer dosarul în care a fost audiat fostul premier Ilie Bolojan: „Știu cu siguranță că s-au dat 600.000 de euro pentru numirea unui secretar de stat”

c Scris de catalin lupasteanu
SURSE Mărturia unui general SIE în rezervă aruncă în aer dosarul în care a fost audiat fostul premier Ilie Bolojan: „Știu cu siguranță că s-au dat 600.000 de euro pentru numirea unui secretar de stat”
Aosom
Mega-ancheta în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos, cel care în dorința de a schimba șeful DSV local a intrat în audiență la fostul premier al României Ilie Bolojan, se ramifică, un general în rezervă al SIE, recent audiat ca martor , declarând sub semnătură că s-ar fi dat 600.000 de euro pentru […]

Sursa: Gandul

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