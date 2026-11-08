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Politică

SURSE: PNL a votat în unanimitate un nou proiect politic. Liberalii pregătesc absorbția partidului lui Ludovic Orban și o alianță cu USR, cu posibile liste comune

a Scris de alice draghici
SURSE: PNL a votat în unanimitate un nou proiect politic. Liberalii pregătesc absorbția partidului lui Ludovic Orban și o alianță cu USR, cu posibile liste comune
Aosom
PNL a votat în unanimitate demararea Polului Modernizării. Liberalii negociază absorbția Forța Dreptei și pregătesc o alianță cu USR.

Sursa: Stiri Pe Surse

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