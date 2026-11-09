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Politică

Surse: PSD își amenință miniștrii după nici 3 săptămâni de guvernare. „S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul”

c Scris de cristian anton
Surse: PSD își amenință miniștrii după nici 3 săptămâni de guvernare. „S-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul”
Aosom
PSD își amenință proprii miniștri, după nici 3 săptămâni de guvernare, susțin surse social-democrate, potrivit cărora secretarul general Claudiu Manda a declarat că „s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”.

Sursa: Stirile Pro.tv

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