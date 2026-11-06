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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Surse: România ar putea plăti 15.000 de euro pentru fiecare militar american staționat în țară. Ce mai oferă Bucureștiul

d Scris de daniel nițoiu
Surse: România ar putea plăti 15.000 de euro pentru fiecare militar american staționat în țară. Ce mai oferă Bucureștiul
Aosom
Apar detalii de la negocierile dintre România şi Statele Unite privind staţionarea militarilor americani la noi în ţară.

Sursa: Stirile Pro.tv

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