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Politică

Sute de angajatori verificați în toată țara. Nereguli grave privind munca la negru și siguranța salariaților

o Scris de oana antipa
Sute de angajatori verificați în toată țara. Nereguli grave privind munca la negru și siguranța salariaților
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Inspectorii de muncă au aplicat amenzi de peste 8 milioane de lei în urma a aproape 2.200 de controale desfășurate la nivel național, în numai cinci zile. Verificările au scos la iveală 191 de cazuri de muncă nedeclarată, dar și nereguli care au impus oprirea unor echipamente de lucru.

Sursa: Mediafax Ro

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