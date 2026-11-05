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Politică

Sute de mii de persoane au ieșit iar în stradă la Paris și în întreaga Franță. Ciocniri între poliție și protestatari

ș Scris de ștefan borcea
Sute de mii de persoane au ieșit iar în stradă la Paris și în întreaga Franță. Ciocniri între poliție și protestatari
Aosom
Aproximativ 600.000 de persoane au ieșit în stradă, la Paris și în întreaga Franță, pentru a protesta față de costul vieții, până joi, la ora 17.00, a anunțat Ministerul de Interne.

Sursa: Adevarul

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