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Politică

Sute de pesediști își verifică amantele, să se asigure că nu sunt spioane

c Scris de călin
Sute de pesediști își verifică amantele, să se asigure că nu sunt spioane
Aosom
Panică printre pesediști după ce s-a aflat că șeful Nvidia a fost spionat de amanta sa, care lucra pentru serviciile secrete chineze. Cum aproape toți pesediștii au cel puțin câte o amantă, există temeri că unele dintre ele ar putea fi la rândul lor spioane, iar acest lucru ar fi extrem de periculos pentru partid. […] The post Sute de pesediști își verifică amantele, să se asigure că nu sunt spioane appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania

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