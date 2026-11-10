Panică printre pesediști după ce s-a aflat că șeful Nvidia a fost spionat de amanta sa, care lucra pentru serviciile secrete chineze. Cum aproape toți pesediștii au cel puțin câte o amantă, există temeri că unele dintre ele ar putea fi la rândul lor spioane, iar acest lucru ar fi extrem de periculos pentru partid. […] The post Sute de pesediști își verifică amantele, să se asigure că nu sunt spioane appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania Citește mai departe la sursa originală ↗