 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Suveranismul MAGA pierde teren în SUA. Efectul asupra suveraniștilor din România: „O eventuală scădere AUR nu o să fie totuși dramatică decât dacă se produce o schismă cu Georgescu”

m Scris de monica vasilescu
Suveranismul MAGA pierde teren în SUA. Efectul asupra suveraniștilor din România: „O eventuală scădere AUR nu o să fie totuși dramatică decât dacă se produce o schismă cu Georgescu”
Aosom
Rezultatul alegerilor americane de la jumătatea mandatului prezidențial poate influența și evoluția curentului suveranist din România, însă efectele asupra AUR nu trebuie supraestimate.

Sursa: Ziare

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech