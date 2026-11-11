Suveranista Silvia Uscov laudă decizia lui Nicușor Dan de a-i interzice accesul jurnalistului Ovidiu Vanghele la Palatul Cotroceni: „Good job, dle Președinte!”

Avocata Silvia Uscov, fostă membră AUR, salută gestul președintelui de a sancționa comportamentul jurnalistului Ovidiu Vanghele, susținând că libertatea presei nu exclude respectarea unor standarde de conduită și profesionalism. Avocata invocă experiențe personale anterioare, aceasta critică dubla măsură și lipsa de civilitate, subliniind că legitimația de presă nu este suficientă pentru a conferi statutul de jurnalist și că respectul față de demnitatea funcției publice ...

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