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Politică

Sviatlana Tsikhanouskaya, la RFI: „Dictatorii au timp. Strategia lor este să aștepte”

o Scris de otilia ghițescu
Sviatlana Tsikhanouskaya, la RFI: „Dictatorii au timp. Strategia lor este să aștepte”
Aosom
Lidera opoziției democratice din Belarus, Sviatlana Tsikhanouskaya, a primit la Timișoara Premiul pentru Valori Europene. La șase ani de la protestele masive împotriva regimului Lukașenko, peste 900 de deținuți politici se află încă în închisorile din Belarus, iar represiunea continuă.

Sursa: Rfi

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