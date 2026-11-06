Un talon de inspecție tehnică periodică cu modificări în dreptul numărului de înmatriculare a fost descoperit la controlul de frontieră de la Racovăț. Documentul a fost prezentat de un șofer ucrainean, în vârstă de 38 de ani, care conducea un autovehicul înmatriculat în Ucraina. Documentul a trezit suspiciuni la control Bărbatul s-a prezentat în punctul […] Articolul Talon ITP fals, descoperit la Racovăț. Șofer ucrainean cercetat de polițiștii de frontieră apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani Citește mai departe la sursa originală ↗