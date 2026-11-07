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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Tanczos Barna contrazice acuzațiile PSD privind „gaura” lăsată de Guvernul Bolojan: „Nu există nicio gaură”. Mesaj direct pentru social-democrați

a Scris de alice draghici
Tanczos Barna contrazice acuzațiile PSD privind „gaura” lăsată de Guvernul Bolojan: „Nu există nicio gaură”. Mesaj direct pentru social-democrați
Aosom
Tanczos Barna respinge acuzațiile PSD privind datoriile lăsate de Guvernul Bolojan și susține că social-democrații cunoșteau situația bugetară.

Sursa: Stiri Pe Surse

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