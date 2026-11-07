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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Tanczos Barna face dezvăluiri savuroase: UDMR a votat Guvernul Niculescu ca să nu împingă PSD în brațele AUR

l Scris de loredana codruț
Tanczos Barna face dezvăluiri savuroase: UDMR a votat Guvernul Niculescu ca să nu împingă PSD în brațele AUR
Aosom
Tanczos Barna spune că UDMR a votat guvernul Luca Niculescu pentru ca PSD să nu fie împins în brațele AUR.

Sursa: Stiri Pe Surse

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