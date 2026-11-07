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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Tánczos Barna începe să spere că UDMR poate da președintele României

a Scris de antonius magerescu
Tánczos Barna începe să spere că UDMR poate da președintele României
Aosom
Schimbările de pe scena politică internațională par să fi ridicat considerabil așteptările reprezentantului UDMR Tánczos Barna. Acesta a declarat că începe să ia în calcul posibilitatea ca formațiunea sa să dea, într-o zi, președintele României, deși recunoaște că în trecut considera un asemenea scenariu aproape imposibil. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Digi24, […]

Sursa: Gandul

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