Tánczos Barna începe să spere că UDMR poate da președintele României

Schimbările de pe scena politică internațională par să fi ridicat considerabil așteptările reprezentantului UDMR Tánczos Barna. Acesta a declarat că începe să ia în calcul posibilitatea ca formațiunea sa să dea, într-o zi, președintele României, deși recunoaște că în trecut considera un asemenea scenariu aproape imposibil. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat postului Digi24, […]

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