Tanczos Barna începe să spere că UDMR va da un președinte în România: „Am zis că o să zboare porcul”

Senatorul UDMR Tanczos Barna, fost vicepremier, consideră că înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA arată că „lumea se schimbă cu o viteză atât de mare” încât a ajuns să aibă „speranțe că UDMR poate să dea un președinte în România”. Barna a fost întrebat sâmbătă, la Digi24, despre rezultatele alegerilor …

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