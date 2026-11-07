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Politică

Tanczos Barna începe să spere că UDMR va da un președinte în România: „Am zis că o să zboare porcul”

r Scris de ramona ciobanu
Tanczos Barna începe să spere că UDMR va da un președinte în România: „Am zis că o să zboare porcul”
Aosom
Senatorul UDMR Tanczos Barna, fost vicepremier, consideră că înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA arată că „lumea se schimbă cu o viteză atât de mare” încât a ajuns să aibă „speranțe că UDMR poate să dea un președinte în România”. Barna a fost întrebat sâmbătă, la Digi24, despre rezultatele alegerilor …

Sursa: Hotnews

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