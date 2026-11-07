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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Tanczos Barna pune condiții pentru marea reformă administrativă: Comunele mici trebuie comasate, dar desființarea județelor se lovește de un obstacol major

a Scris de alice draghici
Tanczos Barna pune condiții pentru marea reformă administrativă: Comunele mici trebuie comasate, dar desființarea județelor se lovește de un obstacol major
Aosom
Tanczos Barna susține comasarea comunelor mici, dar cere referendum și respectarea drepturilor comunităților. Regionalizarea, greu de realizat politic.

Sursa: Stiri Pe Surse

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