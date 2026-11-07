Țara de 630.000 de locuitori care intră prima în UE după Croația

Muntenegru, o țară de 630.000 de locuitori, ar putea încheia negocierile de aderare până la finalul acestui an și urmărește să devină al 28-lea stat membru al UE în 2028. Republica Moldova își propune să încheie negocierile la începutul lui 2028.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗