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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Tarcea acuză fraude cu carduri pentru persoanele cu handicap. Dar Poliția Locală ce păzește?

m Scris de mihai soica
Tarcea acuză fraude cu carduri pentru persoanele cu handicap. Dar Poliția Locală ce păzește?
Aosom
Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, este revoltat de numărul mare al autoturismelor care folosesc legitimații de parcare destinate persoanelor cu dizabilități. Tarcea acuză fraude cu carduri pentru persoanele cu handicap....

Sursa: Foaia Transilvana

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