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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Țările cu care concurăm pentru noi trupe americane. Un general român care a condus un comandament NATO pune degetul pe rană

ş Scris de ştefan lică
Țările cu care concurăm pentru noi trupe americane. Un general român care a condus un comandament NATO pune degetul pe rană
Aosom
România se află într-o cursă strânsă cu țări precum Polonia, Statele Baltice și Grecia pentru a atrage și menține prezența militară americană pe teritoriul său. Generalul (r) Dorin Toma explică ce atuuri trebuie să joace diplomația românească în fața noii administrații de la Washington.

Sursa: Adevarul

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