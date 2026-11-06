TAROM și CE Oltenia, cu restructurările nefinalizate / România trebuie să renegocieze urgent planurile cu Bruxelles-ul: „Luna asta începem demersurile”

Planurile de restructurare ale Complexului Energetic Oltenia şi companiei TAROM trebuie renegociate cu Comisia Europeană cât mai repede posibil, ideal până la sfârşitul anului, iar luna aceasta începem demersurile, a declarat, joi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, la un eveniment de specialitate.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗