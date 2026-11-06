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Politică

TAROM și CE Oltenia, cu restructurările nefinalizate / România trebuie să renegocieze urgent planurile cu Bruxelles-ul: „Luna asta începem demersurile”

r Scris de redactor, alexandra cruceru
TAROM și CE Oltenia, cu restructurările nefinalizate / România trebuie să renegocieze urgent planurile cu Bruxelles-ul: „Luna asta începem demersurile”
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Planurile de restructurare ale Complexului Energetic Oltenia şi companiei TAROM trebuie renegociate cu Comisia Europeană cât mai repede posibil, ideal până la sfârşitul anului, iar luna aceasta începem demersurile, a declarat, joi, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, la un eveniment de specialitate.

Sursa: Stiri Pe Surse

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